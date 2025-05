La polizia italiana fa profilazione razziale | la replica di Giorgia Meloni al Consiglio d' Europa

La questione della profilazione razziale da parte della polizia italiana torna sotto i riflettori dopo la richiesta di un'analisi indipendente da parte di Bertil Cottier, presidente della commissione europea contro il razzismo. La risposta della premier Giorgia Meloni al Consiglio d'Europa solleva interrogativi sulla gestione di questo fenomeno e sull'impegno del governo nel garantire diritti e dignitĂ a tutti i cittadini.

"Il governo italiano conduca al piĂą presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia, per poter valutare la situazione". La richiesta è arrivata da Bertil Cottier, il presidente della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "La polizia italiana fa profilazione razziale": la replica di Giorgia Meloni al Consiglio d'Europa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Commissione contro il razzismo: profilazione razziale da parte della polizia, segregazione degli alunni rom e transfobia tra le principali sfide; Il Consiglio d'Europa: L'Italia studi al piĂą presto il razzismo tra le forze di polizia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Profilazione razziale nella polizia, il Consiglio d’Europa richiama l’Italia e manda in tilt la destra meloniana - Una “raccomandazione” al governo italiano di Giorgia Meloni di “condurre al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia, per poter valutare l ... 🔗Come scrive msn.com

Il Consiglio d’Europa rilancia le accuse di razzismo alla Polizia italiana, Meloni: “Parole vergognose” - Nella presentazione del rapporto annuale contro il razzismo e l'intolleranza, il Consiglio d'Europa raccomanda all'Italia di condurre "al più presto ... 🔗Riporta fanpage.it

Consiglio d'Europa torna sulle accuse di razzismo alla Polizia italiana. Meloni: "Vergognoso" - Solidarietà alle forze dell'ordine da parte di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia dopo che l'Ecri aveva raccomandato uno studio ... 🔗Da huffingtonpost.it

DARE IL DOCUMENTO ALLA POLIZIA?