La piazza riaccoglie il mercato

Dopo un breve trasferimento in via Pellettier, il mercato cittadino torna a occupare la sua storica sede in piazza Cambiaghi. Da questa settimana, gli amanti delle eccellenze gastronomiche possono tornare a visitare il mercato alimentare del giovedì e quello completo del sabato, in una piazza rinnovata e pronta ad accogliere nuovamente cittadini e visitatori.

Dopo un mese scarso di attesa e un trasferimento temporaneo in via Pellettier, i mercati cittadini tornano nella loro sede naturale, in piazza Cambiaghi. Da questa settimana riprendono sia il mercato alimentare del giovedì sia quello completo del sabato. La nuova veste della piazza è ormai definitiva: si sono conclusi i lavori di resinatura e colorazione della pavimentazione, ora in tonalità porfido-arancione, in armonia con i palazzi circostanti. La resinatura ha rappresentato l’ultima tranche del più ampio intervento di restyling dell’area, durato circa dieci mesi con la sostituzione della superficie dissestata e il rifacimento con asfalto prestampato omogeneo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La piazza riaccoglie il mercato

Cosa riportano altre fonti

Volley Mercato: Novara, dopo tre anni, riaccoglie Britt Herbots; Pallavolo Mercato – Gioiella Prisma Taranto accoglie Riccardo Gollini, giovane libero da Modena; Pontedera accoglie 'Mercadera': shopping e sapori protagonisti nel centro città ; La Slovenia accoglie Uber, tassisti in allarme. 🔗Ne parlano su altre fonti

La piazza riaccoglie il mercato - Dopo un mese scarso di attesa e un trasferimento temporaneo in via Pellettier, i mercati cittadini tornano nella loro ... 🔗Da ilgiorno.it

Mercato alla francese e spazi sociali, ecco il progetto per piazza dei Vespri siciliani a Roma - Il Comune di Roma avvia la riqualificazione di piazza dei Vespri siciliani nel Municipio II, con nuovi box vendita, aree verdi e spazi sociali per rilanciare il mercato e migliorare l’esperienza urban ... 🔗Scrive gaeta.it

Napoli-Cagliari, città in festa: «Piazza Mercato si tinge d'azzurro» - Ogni cosa si tiene in pancia il suo contrario. E anche le cose che sembrano inequivocabili, a ben vedere, non lo sono. Questa legge vale per la scaramanzia con cui il Mercato, la piazza da ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Napoli. Piazza Mercato accoglie la Terza Edizione di Sottncoppa. Tre giorni di eventi per carnevale