La perugina Miriana con la sua tavola da surf e la pagaia conquista Barcellona; prima nella specialità Stand Up Paddle

Miriana Mangialasche, talentuosa atleta umbra, conquista Barcellona nel mondo dello stand up paddle (SUP), una specialità nautica che la vede in piedi su una tavola. Nonostante l'assenza del mare in Umbria, Miriana si afferma come campionessa italiana, dimostrando che la passione e il talento possono superare ogni limite geografico. Scopriamo insieme cos'è il SUP e il percorso di questa giovane promessa.

