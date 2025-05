La Perla sì al piano di rilancio | in arrivo 60 assunzioni

La Perla, prestigioso marchio bolognese di lingerie di lusso, ha ricevuto il via libera dal tribunale per un piano di rilancio, garantendo 60 nuove assunzioni. Questo passo segna un momento cruciale nella storia dell’azienda, dopo anni di sfide economiche, e rappresenta un'opportunità per riportare il brand sulla strada del successo.

La Perla, storico marchio italiano di lingerie di lusso fondato a Bologna nel 1954, è ufficialmente salva. Il tribunale ha approvato il concordato preventivo in continuità richiesto dall’azienda, segnando l’inizio di una nuova fase di rilancio. Dopo anni di difficoltà economiche e incertezze occupazionali, l’azienda si prepara a ripartire con nuovi investimenti e l’assunzione di circa 60 persone nei prossimi mesi. Il piano industriale presentato dalla società prevede un deciso rilancio del marchio, anche grazie all’ingresso di nuovi soci e a un rafforzamento del posizionamento nei mercati esteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

