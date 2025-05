La partita doppia | la Salernitana si costituisce al Tribunale federale contro il Brescia

La Salernitana si prepara a scendere in campo anche dal punto di vista legale, costituendosi al tribunale federale contro il Brescia in relazione alla questione della partita doppia. Mentre la squadra riprende gli allenamenti e deve gestire le convocazioni dei nazionali, il pool legale del club è al lavoro per affrontare il processo di primo grado fissato al Tfn il 29 maggio, affrontando al contempo le condizioni di Zuccon.

