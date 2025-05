La pace secondo Papa Leone XIV | è possibile nelle condizioni attuali?

Nell'era attuale, la questione della pace risuona con urgenza. Papa Leone XIV offre una visione speranzosa, sottolineando l'importanza di unire spiritualità, giustizia e relazioni. Leonardo Boff raccoglie testimonianze storiche e richiama a un impegno quotidiano: "La pace si costruisce ogni giorno, dentro e fuori di noi". Questo articolo esplora il messaggio di Leone XIV e l’invito all’azione di Boff verso un futuro pacifico.

È possibile davvero la pace? Papa Leone XIV rilancia un messaggio che unisce spiritualità, giustizia e relazioni. Leonardo Boff raccoglie voci storiche e invita all’azione: "La pace si costruisce ogni giorno, dentro e fuori di noi"... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - La pace secondo Papa Leone XIV: è possibile nelle condizioni attuali?

