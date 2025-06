La pace secondo Papa Leone XIV | è possibile nelle condizioni attuali?

È un momento cruciale per riflettere sulla pace. Papa Leone XIV ci ricorda che, in un mondo segnato da conflitti e divisioni, è possibile costruire un futuro migliore. Con il supporto di pensatori come Leonardo Boff, l’invito è chiaro: la pace non è solo un sogno, ma un impegno quotidiano da nutrire dentro e fuori di noi. Oggi più che mai, le relazioni e la giustizia diventano fondamentali per un cambiamento reale.

È possibile davvero la pace? Papa Leone XIV rilancia un messaggio che unisce spiritualità, giustizia e relazioni. Leonardo Boff raccoglie voci storiche e invita all’azione: "La pace si costruisce ogni giorno, dentro e fuori di noi". 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - La pace secondo Papa Leone XIV: è possibile nelle condizioni attuali?

