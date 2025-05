La nuova mappa della camorra | i nomi di tutti clan che comandano a Napoli quartiere per quartiere

Questo articolo esplora la nuova mappa della camorra a Napoli, delineando i clan che esercitano il loro controllo quartiere per quartiere. La penetrante presenza criminale in Campania affonda le radici in condizioni socioeconomiche vulnerabili e in un tasso di crescita piano, riflettendo un potere mafioso che continua a influenzare profondamente il territorio e le vite dei cittadini.

La camorra in Campania è ancora estremamente radicata e influenza i contesti geografici e socioeconomici dell'intera regione. La vulnerabilità sociale favorisce l’espansione del potere criminale della camorra, vista anche la crescita economica inferiore alla media nazionale. In particolare la... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La nuova mappa della camorra: i nomi di tutti clan che comandano a Napoli quartiere per quartiere

Ne parlano su altre fonti

La mappa dei clan che comandano a Roma e nel Lazio. Ecco quali sono le famiglie e dove fanno affari - Le indagini hanno messo in evidenza una serie di presenze e di alleanze nella Capitale tra le mafie tradizionali ossia Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, e le mafie romane ... 🔗Come scrive romatoday.it

La mappa della camorra a Napoli: i nomi dei clan e le zone, la relazione dell’Antimafia - Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato alla Camera dei Deputati la nuova relazione semestrale ... divisa tra i due macrogruppi di camorra: il cartello dei Mazzarella ... 🔗Si legge su fanpage.it

La nuova mappa della Camorra tra Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare, Pompei e Boscoreale - La mappa della camorra tra San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Castellammare di Stabia, ... 🔗Da erreemmenews.it

04 SVZ Dossier Dia ecco la mappa della camorra in campania AV