La notte sopra Teheran un viaggio alla riscoperta della propria identità e dei diritti

Nell'ambito di un ciclo di eventi promossi dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, si terrà un incontro intitolato "La notte sopra Teheran: un viaggio alla riscoperta della propria identità e dei diritti". L'evento, in collaborazione con la Taberna Libraria di Latiano, si svolgerà domani pomeriggio nella suggestiva Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, promettendo un momento di riflessione e dialogo.

