La Notte dei Santuari sul Monte Pellegrino | uniti in preghiera in ricordo di Papa Francesco

Il 1° giugno, il Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino di Palermo parteciperà alla Notte dei Santuari, un evento nazionale che riunisce in preghiera i luoghi di culto d'Italia in un ricordo speciale di Papa Francesco. Questa iniziativa intende valorizzare il significato spirituale e pastorale dei santuari, creando un momento di unità e riflessione per i fedeli.

