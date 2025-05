La nostra Anteprima d’Estate | Un luogo di incontri e cultura in un’atmosfera vivace e fresca

Scopri Anteprima d'estate, il nuovo evento di Artigiano in Fiera che trasforma Fiera Milano Rho in un vivace palcoscenico di cultura e incontri dal 29 maggio al 2 giugno. Con l'entusiasmo di un'esperienza inedita, Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, guida questa avventura, promettendo un'atmosfera fresca e coinvolgente per tutti i partecipanti.

L’entusiasmo è quello di chi fa una cosa per la prima volta. E in effetti è così: Anteprima d’estate, promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fiera Milano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, è al suo debutto. Ma Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, non è un debuttante. Tutt’altro. È stato lui, imprenditore-artigiano pragmatico, ad inventare trent’anni fa Artigiano in Fiera la più importante manifestazione dedicata al mondo dedicata alle piccole e micro imprese di tutto il mondo, "ossatura del nostro sistema economico". E solo lui poteva pensare a questo format innovativo che porterà nei padiglioni di Fiera Milano oltre 800 artigiani da 50 Paesi del mondo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nostra Anteprima d’Estate: "Un luogo di incontri e cultura in un’atmosfera vivace e fresca"

