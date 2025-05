La nave Amerigo Vespucci a Civitavecchia | sei giorni di eventi sull' imbarcazione più bella del mondo

Dal 28 maggio, il porto di Civitavecchia ospita la celebre nave Amerigo Vespucci, un simbolo della marina militare italiana e del Made in Italy. Per sei giorni, l'imbarcazione più bella del mondo si apre al pubblico con eventi straordinari, celebrando la sua storicità e il legame con il mare. Scopriamo insieme le iniziative in programma e l'importanza di questo affascinante veliero.

La nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della marina militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ha attraccato oggi mercoledì 28 maggio al porto di Civitavecchia presso il molo del Bicchiere - Banchina Guglielmotti.

