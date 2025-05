La mozione su Gaza terremota Repubblica giornalisti sul piede di guerra

La recente proposta del direttore di Repubblica, Mario Orfeo, di organizzare una manifestazione pro Palestina ha scatenato un acceso dibattito tra i giornalisti del quotidiano. La questione ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando tensioni interne e conflitti di opinione all'interno della redazione, già messa alla prova da eventi globali come il conflitto di Gaza.

La mozione su Gaza terremota Repubblica. Tutto parte domenica scorsa quando sul palco del festival della televisione, il direttore Mario Orfeo, rispondendo a Enrico Mentana, non esclude di poter organizzare una manifestazione pro Pal. “D'altra parte l'ha fatta Michele Serra per conto di Repubblica sulla pace”, ricorda il direttore, subentrato da sette mesi a Maurizio Molinari. I redattori lo prendono sul serio, e ieri si riuniscono in assemblea per approvare il loro papiello su Gaza, ma a quel punto la direzione ci ripensa. A testo pressoché approvato, si muove un vice direttore per fermare la votazione e riaprire l'assemblea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La mozione su Gaza terremota Repubblica, giornalisti sul piede di guerra

Illuminare Palazzo Marino con scritta “All eyes on Gaza”, la mozione in Consiglio Comunale: “Un appello a non distogliere lo sguardo” - Milano, 12 maggio 2025 – Oggi il Consiglio Comunale si riunirà per discutere una mozione che propone di illuminare Palazzo Marino con la scritta 🔗continua a leggere

