La mozione su Gaza manda in tilt Repubblica | il cdr si dimette tra le polemiche

Il caos scoppiato a Repubblica per la mozione su Gaza ha provocato le dimissioni del Cdr, sotto pressione per riconsiderare un voto già concluso. La disputa ha scatenato polemiche interne e accuse dell’Usigrai, che denuncia tentativi di delegittimare il sindacato interno.

Caos a Repubblica per una mozione su Gaza: il Cdr si dimette dopo pressioni per riaprire un voto già concluso. Anche l’Usigrai accusa la direzione di voler delegittimare il sindacato interno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La mozione su Gaza manda in tilt Repubblica: il cdr si dimette tra le polemiche

