La montagna piange Antonio Cavanna | Era un vero agricolo

La comunità di Farini e Alta Valnure è in lutto per la tragica scomparsa di Antonio Cavanna, un vero agricoltore di 69 anni. Il 26 maggio, un infortunio sul lavoro ha portato alla sua morte, schiacciato da duemila chili d’acqua contenuti in due grandi fusti posizionati su un rimorchio. La perdita di Cavanna lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e rispettava.

Farini e Alta Valnure in lutto per la scomparsa di Antonio Cavanna. Il 69enne di Cà Gregorio è deceduto in un tragico infortunio, nel pomeriggio del 26 maggio, schiacciato dal peso di duemila chili d’acqua contenuti in due grossi fusti. Questi erano posizionati sopra il rimorchio del trattore... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La montagna piange Antonio Cavanna: «Era un vero agricolo»

