La mia tentazione? La mattina schivo i dolci di mia moglie Benedetta Parodi Impossibile fare il pronostico PSG-Inter Li sbaglio tutti | così Fabio Caressa

Nel cuore della giungla malese, la "Compagnia delle Tentazioni" affronta sfide estreme, mentre il caldo torrido e l'umidità opprimente mettono a dura prova la loro resistenza. Tra dolci irresistibili e pronostici calcistici sbagliati, i 12 concorrenti dovranno trovare la forza per rimanere uniti e resistere alle lusinghe del loro ambiente. Scopri come si sviluppa questa avventura all'insegna dell'autodisciplina e della tenacia.

In mezzo a temperature altissime, un caldo spesso intollerabile che arriva a 40 gradi con il 98% di umidità, l'obbiettivo è cercare di rimanere uniti e soprattutto di non cedere alle tentazioni. La "Compagnia delle Tentazioni", formata da 12 concorrenti, dovrà affrontare nella giungla malese, un trekking in più tratte lungo 12 giorni. Una esperienza tanto bella quanto ostile e proibitiva, piena di fiumi dalle acque tempestose, insetti e sanguisughe, ricchissima di salite impervie. Sono gli ingredienti dello strategy game " Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", al via da giovedì 29 maggio