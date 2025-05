La mappa dei clan che comandano a Roma e nel Lazio Ecco quali sono le famiglie e dove fanno affari

Roma e il Lazio sono terreno di scontro e alleanze tra diverse organizzazioni mafiose, tra cui Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Questo articolo esplora la mappa dei clan che dominano la regione, rivelando le 40 famiglie coinvolte in traffici illeciti e nel riciclaggio di denaro sporco. Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine, questi gruppi continuano a esercitare il loro potere su vasti territori.

Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e gruppi romani. A Roma e nel Lazio ci sono almeno 40 famiglie che fanno affari sporchi con la droga e che, in molti casi, ripuliscono il denaro sporco. Famiglie che, nel corso degli anni, hanno messo radici e che, nonostante gli arresti, comandano sui territori... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La mappa dei clan che comandano a Roma e nel Lazio. Ecco quali sono le famiglie e dove fanno affari

