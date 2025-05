La ’mano’ dei Casalesi Nella relazione Piantedosi l’inchiesta ’Riviera’

L'articolo esplora il coinvolgimento dei casalesi in una serie di reati finanziari a Follonica, evidenziando come pratiche illecite come la creazione di società fittizie, falsi documenti e evasione fiscale siano spie di un'attività criminale più ampia. Questi fenomeni, sebbene considerati routine, rivelano una rete complessa di illegalità che merita un'attenzione approfondita per comprenderne l'impatto sul territorio.

FOLLONICA Attenzione focalizzata sui reati finanziari che vengono ritenuti una 'spia'. Società create ad arte, beni che spariscono, false fatturazioni. Ma anche evasione fiscale e bancarotta. Reati che conosciamo, spesso agli onori delle cronache e che vengono considerati comuni ma che, sotto la lente della Direzione distrettuale antimafia della Toscana, del nucleo Pef della guardia di finanza e del Gico raccontano molto altro. I tentacoli della criminalità organizzata che si infiltrano nei territori ritenuti 'appetibili' E la Maremma, in alcune sue zone, lo è. Da molto tempo. La provincia di Grosseto non è immune...

