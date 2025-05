La magia di Cala Violina | come visitare la spiaggia della Maremma

Scopri la magia di Cala Violina, una delle spiagge più affascinanti della Maremma, nota per il suo unico suono. A partire dal 29 maggio, sarà possibile prenotare online l'accesso a questo tesoro immerso nella Riserva Naturale di Scarlino. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile tra natura e relax nel cuore della bellezza toscana.

SCARLINO – Le porte di Cala Violina, la spiaggia maremmana celebre per il suo singolare suono, si riaprono per l’estate. A partire dalla mezzanotte di domani (29 maggio), sarà possibile prenotare online l’accesso a questo gioiello naturalistico. Immersa nella suggestiva Riserva Naturale di Scarlino, Cala Violina offre un’esperienza sensoriale unica, dove i minuscoli granelli di quarzo, calpestati, emettono una delicata melodia. Questo fenomeno antico, già narrato da Marco Polo, è straordinariamente raro: al mondo si contano appena un centinaio di spiagge sonore, e Cala Violina è una di queste. Per preservarne l’unicità e garantire un’esperienza ottimale, l’accesso alla spiaggia sarà contingentato a un massimo di 700 persone al giorno, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

