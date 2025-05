La maggioranza cambia idea e riconosce la responsabilità del fascismo nel ddl Sciré | cos’è successo

La maggioranza parlamentare ha rivisto la propria posizione sul ddl riguardante il relitto del sommergibile Scirè, riconoscendo finalmente la responsabilità del fascismo. Inizialmente, il testo escludeva qualsiasi menzione, ma un emendamento di Fratelli d'Italia aveva suscitato polemiche. Ora, il nuovo approccio pone l'accento su responsabilità storiche, segnando un cambio di rotta significativo nel dibattito pubblico.

La maggioranza cambia idea sul ddl per il riconoscimento come sacrario militare del relitto del Sommergibile Scirè, assegnato alla flottiglia X Mas. Il testo originario prevedeva una premessa sulla responsabilità del fascismo nella, che FdI aveva cancellato con un emendamento. Ora il riferimento è stata reinserito, non senza il malcontento del relatore di FdI Roberto Menia, che ha annunciato il suo voto contrario.

