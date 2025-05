La mafia per anni ha nascosto enormi capitali a San Marino

Negli ultimi anni, San Marino ha affrontato il suo passato ambiguo come rifugio per capitali di origine illecita. Il generale Michele Carbone, direttore della Dia, sottolinea l'impegno del piccolo stato nel ripulire la propria immagine e nel combattere il legame con la mafia, segnando un cambiamento significativo nel contrasto a pratiche finanziarie oscure.

"La volontà di San Marino era quella di uscire da una situazione nella quale negli anni passati era rifugio di capitali di provenienza nera e grigia". Lo dice il generale della Guardia di finanza Michele Carbone, direttore della Dia, la Direzione investigativa antimafia. Ora, ormai da un po’, il nome di San Marino non emerge più nelle relazioni antimafia. "San Marino in passato era nella black list – ricorda Carbone – poi c’è stata un’evoluzione nella white list". Il direttore della Dia ricorda tutto questo nel giorno in cui a Palazzo Grazioli, a Roma, è stata presentata la relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia nel 2024, relativa all’analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La mafia per anni ha nascosto enormi capitali a San Marino"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La settimana di Dossier: il profilo del terzo arrestato per la strage di Monreale, la mappa dei redditi in provincia; Strage di Capaci, 33 anni fa l'attentato della mafia al giudice Giovanni Falcone. FOTO; Operazione Millenium – “Il patto con il diavolo lo facciamo noi”: così i clan garantivano voti ai politici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trentatré anni dopo Capaci: la memoria e la lotta contro la mafia - Il ricordo di una strage che ha segnato l’Italia Trentatré anni fa, il , l’Italia subì uno dei colpi più duri della sua storia recente: l’attentato di Capaci, che portò alla morte del giudice Giovanni ... 🔗Riporta notizie.it

Da camera della morte a residence di lusso: così a Palermo cambiano i luoghi della mafia - Nell’edificio che ha nascosto decine di cadaveri oggi c’è un b&b con "vista mozzafiato" e appartamenti in vendita a più di 400 mila euro. Ma non è l’unica metamorfosi nella macabra geografia della cit ... 🔗Come scrive palermotoday.it

"La mafia è un cancro": il messaggio di Mattarella a 31 anni da Capaci - Infine, un ultimo ricordo di chi è stato ucciso oramai 31 anni fa. "La mafia li ha uccisi ... un commando ha azionato un ordigno esplosivo nascosto dentro una delle canalette situate sotto ... 🔗Secondo ilgiornale.it

Totò Riina: il Tesoro Nascosto e i nascondigli segreti che quasi nessuno conosceva...