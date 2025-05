La mafia lontana da casa è invisibile e silenziosa | a rischio i fondi europei e per le Olimpiadi Il potere ostentato sui social

La mafia, quando si sposta lontano da casa, diventa un avversario ancora più insidioso. Nel contesto dei fondi europei e delle imminenti Olimpiadi, la sua invisibilità rappresenta una minaccia concreta. La relazione della Dia mette in luce l'oscura capacità delle cosche di infiltrarsi in settori vitali, agendo dietro le quinte. È un richiamo all'attenzione: è ora di riconoscere e combattere questa realtà silenziosa, prima che sia troppo tardi.

Quando le cosche mafiose sono lontane da “casa” sono ancor più pericolose. Muovono le fila di interi settori economici e vi si infiltrano, invisibili e silenziose. È questo uno dei punti chiave della relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) pubblicata proprio in queste ore. Notizie.com ha visionato le 424 pagine del dossier che delinea l’evoluzione del fenomeno mafioso in Italia. (CANVA FOTO) – Notizie.com Tra le pagine del dossier sono sei le sfumature su cui l’Antimafia ha posto l’accento per il contrasto alle cosche: l’attività in aree lontane dai territori d’origine; il vasto interesse per i fondi provenienti dall’Unione europea; le mani sui capitali destinati alle emergenze; l’incapacità del sistema carcerario di recuperare gli affiliati a livello sociale; l’utilizzo dei social media; il fenomeno delle baby gang. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La mafia lontana da “casa” è invisibile e silenziosa: a rischio i fondi europei e per le Olimpiadi. Il potere ostentato sui social

Blitz contro la mafia nigeriana: in Italia ben trenta persone sono state fermate per reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prosituzione e la tratta di esseri umani

All’alba, la Polizia di Stato ha sgominato una colossale rete della mafia nigeriana in Italia, fermando trenta persone tra Cagliari e altre città.

Cerca Video su questo argomento: Mafia Lontana Casa Invisibile Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

La mafia lontana da casa è invisibile e silenziosa: a rischio i fondi europei e per le Olimpiadi. Il potere ostentato sui social; La mafia lontana da casa è invisibile e silenziosa | a rischio i fondi europei e per le Olimpiadi Il potere ostentato sui social; Pnrr Olimpiadi e cantieri di Lombardia nel mirino di mafia e ‘ndrangheta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La mafia lontana da “casa” è invisibile e silenziosa: a rischio i fondi europei e per le Olimpiadi. Il potere ostentato sui social

Riporta notizie.com: I dettagli della fondamentale relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia: come si evolvono le cosche.

Trattativa Stato-Mafia, furto di verbali nella casa del magistrato

Scrive ilfattoquotidiano.it: E ora si cerca una pen drive con i documenti top secret che riguardano la nuova indagine sulla trattativa Stato-mafia ... ha detto il padrone di casa – era quasi invisibile”) e dopo aver ...