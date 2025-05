La madre di Martina Carbonaro | Chi ti ha fatto male pagherà sarai per sempre importante

In un toccante messaggio su Facebook, Musa Fiore, madre di Martina Carbonaro, recentemente uccisa da un ex fidanzato, rende omaggio alla figlia con una foto e parole profonde. "Chi ti ha fatto male pagherà", scrive, esprimendo la sua sofferenza e la speranza di giustizia, mentre ricorda l'importanza della giovane nella sua vita e la sua nuova libertà.

Musa Fiore, la madre di Martina Carbonara uccisa a colpi di pietra dal 18enne che non accettava la fine della loro relazione, ha affidato a Facebook il ricordo della figlia con una foto: “Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà. Vola in alto, ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai x sempre”. La donna, subita dopo la scomparsa dell’adolescente che era uscita a magiare un gelato con un’amica il pomeriggio del 26 maggio, aveva lanciato un appello sui social chiedendo aiuto a chi avesse notizie per contattarla o per contattare i carabinieri: “Cerco mia figlia, non si trova, da casa è uscita dalle 19... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La madre di Martina Carbonaro: “Chi ti ha fatto male pagherà, sarai per sempre importante”

