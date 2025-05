La lettera di Martina Carbonaro all' ex fidanzato | Voglio invecchiare con te

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni di Afragola, ha scritto una toccante lettera al suo ex fidanzato, esprimendo il desiderio di invecchiare insieme. Le sue parole, piene di emozione e sinceritĂ , rivelano un amore profondo e la volontĂ di affrontare insieme le sfide della vita, nonostante le difficoltĂ . Una testimonianza commovente di un sentimento che va oltre l'etĂ e le circostanze.

AGI - "Ti prometto che ti amerò per sempre anche quando saremo arrabbiati, confusi e delusi. Se qualcuno dovesse chiedermi cosa mi piace di te, inizierei a parlare del potere dei tuoi occhi di farmi tremare il cuore e la dolcezza del tuo sorriso". Sono le parole che Martina, la 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato 19enne, Alessio Tucci, aveva scritto proprio per lui qualche mese fa. Una lettera che conferma quanto ha detto poche ore fa anche la madre ai giornalisti: "Martina non lo lasciava non perchĂ© aveva paura, ma perchĂ© era innamorata". Amore, dubbi, l'ingenuitĂ dei pochi anni, la speranza, il sogno: c'è tutto questo in quel foglio strappato probabilmente da un quaderno usato per la scuola e su cui Martina aveva voluto mettere nero su bianco il suo amore per Alessio, per poi postarla anche sui suoi social lo scorso 1 marzo. 🔗 Leggi su Agi.it