La Lazio saluta Auronzo di Cadore Cambia la sede del ritiro

La Lazio saluta Auronzo di Cadore dopo quasi vent'anni, spostando il ritiro estivo al centro di allenamento di Formello. In attesa dell'annuncio ufficiale riguardante il nuovo allenatore, il club di Claudio Lotito segna una nuova era, cambiando la storica sede che ha accompagnato numerosi ritiri. Scopriamo le motivazioni dietro questa scelta e cosa ci si aspetta per la prossima stagione.

In attesa dell'annuncio ufficiale sulla situazione allenatore la Lazio dice addio ad Auronzo di Cadore. Dopo quasi venti anni il club di Claudio Lotito infatti cambia metĂ del ritiro estivo che terrĂ in casa al centro di allenamento di Formello. Addio ad Auronzo di Cadore Niente Auronzo di.

