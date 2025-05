La Lazio non molla Sarri ma lavora anche su altri nomi | torna in auge la pista Gattuso Pedullà

La Lazio, delusa dalla stagione in corso, non abbandona Maurizio Sarri, ma esplora anche altre opzioni per la panchina. Tra i nomi sul tavolo, spicca il ritorno di Gennaro Gattuso, il quale potrebbe inserirsi nella corsa per il posto di tecnico, in un contesto di cambiamenti imminenti. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa situazione.

La stagione della Lazio è stata fallimentare, e molto probabilmente Marco Baroni non sarà più il tecnico della squadra biancoceleste. Girano già diversi nomi riguardo i suoi possibili sostituti: Maurizio Sarri su tutti, ma nelle ultime ore è emersa anche lo forte candidatura di un altro ex Napoli, Gennaro Gattuso. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale. Le ultime di Pedullà sulla panchina della Lazio: c’è anche Gattuso in corsa. Di seguito quanto scritto da Pedullà: “La Lazio non molla Maurizio Sarri per la panchina, ha scartato diversi nomi che sono stati proposti, ma sta lavorando su altri nomi... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Lazio non molla Sarri, ma lavora anche su altri nomi: torna in auge la pista Gattuso (Pedullà)

