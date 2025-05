La Landini è promossa in B | Ragazze eccezionali

La Gino Landini festeggia una promozione storica in Serie B dopo una vittoria schiacciante contro la Polysport Lavagna, chiudendo la finale playoff con un punteggio di 72-37. Questo trionfo segna un ritorno atteso da anni per il club di Lerici, grazie a un'eccezionale prestazione delle ragazze, già vincitrici nella gara d'andata. Un nuovo capitolo inizia per il basket femminile lericino.

Una vittoria travolgente nel ritorno della finale playoff regala alla Gino Landini la promozione nella serie B di basket, da dove il club lericino mancava da tantissimi anni. Tutto facile a Lavagna contro la Polysport (72-37), già battuta all'andata di oltre 60 punti: lericine in campo con Gioan, Conselmi, Castorina, Saloni, Mangano, Bagalà, Demi G., Drovandi 4, Cacopardo, Queslati, Demi R. Al suono della sirena grande festa di giocatrici, staff tecnico e tifosi al seguito, per una promozione cercata sin dalla prima giornata. "Sono orgoglioso e felice – commenta il presidente della Gino Landini Alberto Bodini – di questa stagione cestistica che ci ha portato alla vittoria del campionato di C ligure prima e quindi alla promozione in B...

