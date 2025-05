La juventina Christillin | Conte ‘Torna sta casa aspetta a te’

La situazione di Antonio Conte si fa sempre più intrigante: dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli, l'allenatore salentino è conteso tra il club azzurro e la Juventus. Mentre fino a ieri sembrava scontato un suo ritorno alla Vecchia Signora, Conte ha scelto di prendersi tempo per riflettere sul suo futuro. Cosa deciderà di fare? Scopriamolo insieme.

Conte è conteso tra il Napoli e la Juventus. Questa è al momento la situazione dell’allenatore salentino che ha appena vinto lo scudetto con gli azzurri. Fino ad ieri appariva scontato il suo addio alla panchina del Napoli e il suo ritorno in casa bianconera, invece lui ha preso tempo, ha deciso di riflettere ancora un po’ sulla situazione. Leggi anche: Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni: senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre Sul dilemma che potrebbe stare vivendo il tecnico si è esperta la dirigente sportiva, Evelina Christillin, a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: «Conte vince ovunque vada, è straordinario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La juventina Christillin: «Conte ‘Torna, sta casa aspetta a te’»

