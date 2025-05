La Juve non ha intenzione di forzare la mano a Conte né tantomeno di fare uno sgarbo al Napoli

La Juventus sta valutando con attenzione la possibilità di ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore, senza forzare la mano né compromettere i rapporti con il Napoli. Tuttavia, esistono variabili chiave da considerare, tra cui le richieste di Conte riguardo a garanzie e l’addio di Giuntoli. Analizziamo le dinamiche di questa potenziale trattativa e le posizioni delle parti coinvolte.

In questi giorni si è scritto, e lo abbiamo fatto a anche noi, che Conte è la prima scelta per la panchina della Juventus. Ma ci sono delle variabili imprescindibili perché ciò avvenga. Sia dalla parte dell'allenatore che pretende della garanzie, come l'addio di Giuntoli, sia da quella della Juve che non ha intenzione di forzare l amano, come scrive oggi Tuttosport "Dalle parti della Continassa non c'è l'intenzione di forzare la mano né tantomeno l'idea di fare uno "sgarbo" al Napoli: si resta in attesa delle mosse di Conte e solo se l'allenatore dovesse liberarsi, allora la Juventus andrebbe ad accelerare per il ritorno del tecnico campione d'Italia a Torino, città che negli anni è diventata una seconda casa per l'allenatore leccese...

