La guardia Costiera compie 160 anni e festeggia tra sport spettacolo e scoperta del mare

In occasione del 160° anniversario della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Rimini si trasforma in un palcoscenico vibrante dal 29 maggio al 1° giugno. Un ricco programma di eventi celebra il legame tra mare, sport e spettacolo, coinvolgendo soprattutto i giovani e offrendo un'opportunità unica per scoprire il lavoro dei professionisti che ogni giorno vigilano sulla sicurezza marittima.

LA GUARDIA COSTIERA COMPIE 160 ANNI E SCEGLIE ZOLA COME TESTIMONIAL 19 02 2025