La Grande bugia | il risparmio che non c’è

Questa mattina, presso la sala stampa di Palazzo di Città, si è svolta la riunione della III Commissione Consiliare per esaminare la delibera n. 50 del 14 maggio 2025, concernente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno in corso. L'incontro ha messo in luce la questione cruciale delle presunte opportunità di risparmio, rivelando la strumentalizzazione di tali affermazioni da parte delle istituzioni.

Si è tenuta questa mattina, presso la sala stampa di Palazzo di Città, al primo piano, la riunione della III Commissione Consiliare, convocata per discutere la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 14 maggio 2025, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno in... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - La... “Grande” bugia: il risparmio che non c’è

Cosa riportano altre fonti

Casalinga in pensione con 5 anni di contributi, cosa c’è di vero dietro la grande bugia o quasi - Casalinga in quiescenza con 5 anni di contributi, ecco cosa c’è di vero in una grande bugia o quasi Bastano 5 anni di contributi per maturare il diritto alla pensione tramite il Fondo ... 🔗Da investireoggi.it

Manovra, Zingaretti: "Da governo grande bugia, non c'è politica per lavoro e contro povertà" - "Quindi ho la sensazione che siamo di fronte alla 'grande bugia': c'è 'La grande bellezza', che è un bellissimo film, e c'è 'la grande bugia', quella di voler rappresentare e affrontare la ... 🔗Riporta repubblica.it

Stagione 2025: Una grande proposta di investimento o una grande bugia dal naso lungo?