La giustizia si racconta inaugurato l’ufficio comunicazione della Corte d’appello di Lecce

La Corte d'Appello di Lecce ha inaugurato il suo nuovo ufficio comunicazione, dedicato a rendere più trasparente e accessibile l’attività giudiziaria sia nel civile che nel penale. Un passo importante per avvicinare la giustizia ai cittadini, attraverso un linguaggio semplice e strumenti innovativi che favoriscono informazione e trasparenza.

LECCE - Raccontare l'attività giudiziaria, sia nel civile che nel penale, ma anche informare su aspetti della vita organizzativa. La giustizia a Lecce punta a essere sempre più trasparente, funzionale e vicina al cittadino, utilizzando un linguaggio alla portata di tutti.

Si è inaugurato a Lecce l'ufficio comunicazione della Corte d'Appello, un'iniziativa volta a rendere più accessibile l'attività giudiziaria, sia nel civile che nel penale.

L'iniziativa, estesa anche alla sezione di Brindisi, nasce da una sollecitazione del Csm del 2018 e mira a facilitare l'accesso alle informazioni, riducendo il rischio di notizie false o distorte

