La giuria di Tale e Quale Show 2025 | la scelta di Carlo Conti per l’edizione in partenza a settembre

Carlo Conti rinnova la fiducia nella giuria di Tale e Quale Show 2025, confermando i volti noti della passata edizione: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con l'inizio del programma fissato per settembre, le aspettative sono alte per una nuova stagione di emozioni e talenti. Scopri di più sulle novità e i retroscena di questa attesa edizione!

