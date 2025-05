La gita reale e virtuale | Disegnare è come parlare

Un affascinante connubio tra reale e virtuale ha caratterizzato la gita di ieri, che ha visto coinvolti duemila studenti italiani. Guidati da Alessandro Bogliolo dell'Università degli Studi di Urbino e dall'illustratrice Serena Riglietti, i ragazzi hanno esplorato la città di Pesaro, scoprendo come il disegno possa diventare un linguaggio universale. Un'innovativa esperienza didattica che ha stimolato la creatività e lo spirito di scoperta.

E’ stata una gita tra reale e virtuale, quella compiuta ieri mattina da duemila studenti italiani che hanno avuto la possibilità di scoprire la città di Pesaro attraverso il viaggio di istruzione 3.0 guidato da Alessandro Bogliolo, dell’Università degli Studi di Urbino e da Serena Riglietti, illustratrice pesarese di Harry Potter ed artista internazionale. "Una giornata che i ragazzi non dimenticheranno – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia, che hanno raggiunto gli studenti in piazza del Popolo – per il bel percorso fatto seguendo le indicazioni di ‘ Viaggio a Pesaro ’, la guida di Giunti Editore redatta da Bogliolo e Riglietti, che consente di conoscere tutto quanto c’è da sapere sulla città, in una modalità innovativa come quella di CodyTrip," che amplia il viaggio di istruzione a centinaia di studenti, collegati in diretta streaming online, attraverso una videocamera e con la tecnologia coding"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La gita reale e virtuale: "Disegnare è come parlare"

