La giornata giubilare dell’Unitalsi al santuario della Madonna del Ponte di Narni

La prima giornata giubilare dell'Unitalsi presso il santuario della Madonna del Ponte di Narni ha riunito numerosi fedeli, uniti dalla fede e dall’amore per il prossimo. Questa importante cerimonia ha testimoniato l'impegno del gruppo Unitalsi di Narni nel promuovere momenti di condivisione e spiritualità, creando un'atmosfera di comunione tra i partecipanti.

È stata una cerimonia che ha visto la partecipazione di diverse persone, animate dalla fede e dall’amore per il prossimo. Il gruppo Unitalsi di Narni, nei giorni scorsi, ha promosso la prima giornata giubilare organizzata dal santuario della Madonna del Ponte. I partecipanti si sono ritrovati al... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - La giornata giubilare dell’Unitalsi al santuario della Madonna del Ponte di Narni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Unitalsi Marchigiana: a Loreto la grande gioia per il Giubileo del Malati; Gruppo di Narni ringrazia le persone che hanno partecipato alla giornata Giubilare; Unitalsi Belluno-Feltre si prepara al Giubileo delle Famiglie a Roma; L’Unitalsi e i Vescovi MarchigianI: a Loreto sabato 24 maggio il Giubileo dei Malati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabato 29 e domenica 30 marzo l’Unitalsi vive la sua 23esima Giornata nazionale, iniziativa di solidarietà rivolta a tutti per sostenere le attività associative - “Sostienici con un Gesto di Bontà”: nelle principali città italiane i volontari dell’Unitalsi ... In questo anno giubilare, che si apre alla speranza, l’Unitalsi intende anche far ... 🔗Segnala avvenire.it

Pellegrinaggi: al via dall'11 febbraio i viaggi dell'Unitalsi - La Giornata Mondiale del Malato sarà anche celebrata in tutte le diocesi d'Italia dai volontari Unitalsi ... l'anno giubilare, sono il segno più concreto e viva testimonianza dell'essere ... 🔗ansa.it scrive

Anche a Trani, come in tutta Italia, la XXIII Giornata Nazionale Unitalsi a sostegno delle attività associative - Quest'anno Paola Saluzzi è la testimonial della 23ª Giornata Nazionale dell'Unitalsi, figura di spicco del giornalismo ... Questi due giorni, soprattutto in questo anno giubilare, saranno un'occasione ... 🔗Riporta traniviva.it

Virtualmente in pellegrinaggio - Pellegrinaggio a Loreto nell’anno giubilare dell’UNITALSI Lombarda