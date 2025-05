La gioia delle lavoratrici | Un’emozione incredibile

L'annuncio del ministro Adolfo Urso segna un momento di speranza e rinascita per le lavoratrici della Perla, riportando sorriso e commozione. Pina Di Tullio, storica ricamatrice, esprime la gioia che accompagna il rilancio del marchio, sottolineando il valore di questa nuova fase dopo anni di difficoltà. Un'emozione incredibile che segna un cambio di rotta per le 'perline'.

L’annuncio del ministro Adolfo Urso apre al rilancio della Perla e finalmente anche le ‘perline’ possono esultare. "La commozione è tanta", dice la storica ricamatrice Pina Di Tullio. "Un’emozione incredibile, sto provando a non piangere. Ho passato diversi momenti brutti, ora finalmente qualcuno crede in noi". La vertenza è risolta. "L’azienda è fatta con le nostre mani. Mi aspettavo una risoluzione positiva? Certo, ci ho creduto fin dall’inizio", racconta Di Tullio. Per le lavoratrici vivere con la cassa integrazione non è stato per nulla semplice, tante competenze infatti, purtroppo, sono andate perse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it