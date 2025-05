La Germania acquista carri armati dalla Svizzera

Le autorità svizzere dicono che la vendita è possibile solo a condizione che venga vietato la riesportazione dei carri armati in Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La Germania acquista carri armati dalla Svizzera

Un presidio (ma non solo) contro l'arrivo dei carri armati e dei militari in Brianza - Un presidio si prepara a opporsi all'arrivo di carri armati e militari in Brianza, trasformando il territorio in un campo di esercitazione militare per un fine settimana. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Paesi Bassi acquistano 46 carri armati Leopard 2A8 per rafforzare la difesa e rispondere alla richiesta della NATO - I Paesi Bassi hanno firmato un accordo per l'acquisto di 46 carri armati Leopard 2 nella versione più moderna, la A8, con consegne previste tra il 2028 e il 2031. 🔗Si legge su msn.com

Sì alla vendita dei Leopard, ma si esclude il trasferimento in Ucraina - È quanto comunicato stamane al Consiglio federale dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ... 🔗Lo riporta cdt.ch

Merz: Germania aiuterà Kiev a produrre armi a lungo raggio - Berlino, 28 mag. (askanews) - La Germania aiuterà Kiev a sviluppare nuove armi a lungo raggio in grado di colpire obiettivi russi. Ad annunciarlo è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz - in con ... 🔗Scrive quotidiano.net

Germania: raddoppiano le vendite di armi