La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari non delle cantine Parola del critico Santi Rivas

Secondo il critico Santi Rivas, la gentrificazione del vino è principalmente colpa degli intermediari, non delle cantine. La sua previsione? "Berremo meno alcol, ma più senso," sottolineando come oggi il vino debba avere un contenuto emotivo e culturale per conquistare il pubblico.

La profezia del critico spagnolo: "Berremo sempre meno alcol, ma sempre più senso. Oggi un vino, se non ha qualcosa da dire, non entra nemmeno in carta". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari, non delle cantine”. Parola del critico Santi Rivas

“La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari, non delle cantine”, intervista al critico Santi Rivas - Nell'intervista con il critico di vini Santi Rivas, si esplora il fenomeno della gentrificazione del vino, attribuendo la responsabilità agli intermediari piuttosto che alle cantine. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

“La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari, non delle cantine, intervista al critico Santi Rivas; La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari non delle cantine intervista al critico Santi Rivas. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari, non delle cantine", intervista al critico Santi Rivas - La profezia del critico spagnolo: «Berremo sempre meno alcol, ma sempre più senso. Oggi un vino, se non ha qualcosa da dire, non entra nemmeno in carta» ... 🔗Lo riporta gamberorosso.it

Gentrificazione, un libro (semiserio) e un corso per raccontare il fenomeno da Testaccio ai borghetti ai quartieri Ina Casa - Un libro e un corso dedicati al tema sempre attuale della gentrificazione: il passaggio di un'area urbana da proletaria a borghese, in seguito dell'acquisto di immobili da parte di persone ... 🔗Riporta roma.corriere.it