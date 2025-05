La gentrificazione del vino è colpa degli intermediari non delle cantine intervista al critico Santi Rivas

Nell'intervista con il critico di vini Santi Rivas, si esplora il fenomeno della gentrificazione del vino, attribuendo la responsabilità agli intermediari piuttosto che alle cantine. Rivas esamina come la domanda moderna privilegi la qualità e il significato dei vini, prefigurando un futuro in cui si consumerà meno alcol, ma con maggiore consapevolezza e intenzione. Scopriamo insieme come questa evoluzione stia trasformando il panorama enologico.

La profezia del critico spagnolo: «Berremo sempre meno alcol, ma sempre più senso. Oggi un vino, se non ha qualcosa da dire, non entra nemmeno in carta».

Cosa riportano altre fonti

