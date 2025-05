La Funicolare Centrale riapre in anticipo dopo 2 giorni di stop | prima corsa 1820

La Funicolare Centrale riapre in anticipo dopo una breve pausa di due giorni, offrendo il servizio con la prima corsa alle 18:20. Gli utenti possono usufruire della funicolare fino alle 00:30. Scopri di più sulle ultime novità e sugli orari del servizio.

La Funicolare Centrale ha riaperto in anticipo oggi con la prima corsa alle 18,20. Sarà attiva fino a 00,30. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Funicolare Centrale riapre in anticipo dopo 2 giorni di stop: prima corsa 18,20

Chiusa la Funicolare Centrale di Napoli: “Problema tecnico, scusate il disagio” - La Funicolare Centrale di Napoli è temporaneamente chiusa a causa di un problema tecnico, causando disagi tra i pendolari tra Vomero e il Centro. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, riapre parco Margherita: stop lavori dopo un anno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli, riapre in anticipo la Funicolare Centrale dopo 2 giorni: prima corsa 18,10 - La Funicolare Centrale ha riaperto in anticipo oggi con la prima corsa alle 18,20. Sarà attiva fino a 00,30. 🔗Secondo fanpage.it

Napoli, torna in funzione la funicolare centrale: prima corsa alle 18.20 di oggi - Nella giornata di ieri l'Anm aveva annunciato, a causa di alcuni lavori di manutenzione, una nuovo chiusura della Funicolare Centrale. Lo stop alle corse era annunciato per ... 🔗Da msn.com

Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: il motivo - Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: andiamo a scoprire il motivo di questo stop che creerà disagi alla circolazione ... 🔗Come scrive webnapoli24.com

Riapre la Funicolare centrale, gioiello tecnologico