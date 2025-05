La fuga di Michael Carturan dalle torture | il video senza scarpe e pieno di tagli Arrestato un altro uomo | Si è consegnato dopo una gita al mare

In un'epica fuga dalle torture, Michael Valentino Teofrasto Carturan, turista italiano, emerge dalla oscurità in un video choc, senza scarpe e coperto di tagli. Mentre NBC mostra le immagini della sua drammatica liberazione, un altro uomo si è consegnato dopo una gita al mare, svelando un intricato racconto di violenza e salvezza. La sua storia rivela gli orrori del sequestro e la lotta per la libertà.

In pantaloncini e maglietta nera che corre senza scarpe. Mentre Nbc trasmette le prime immagini della fuga di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il turista italiano sequestrato e... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La fuga di Michael Carturan dalle torture: il video senza scarpe e pieno di tagli. Arrestato un altro uomo: «Si è consegnato dopo una gita al mare»

Altre fonti ne stanno dando notizia

