La Francia oltre l’eutanasia | nella legge sul fine vita c’è il reato di ostacolo all’aiuto a morire

La recente approvazione della legge sul “fine vita” in Francia ha riaperto il dibattito sull’eutanasia, introducendo il reato di ostacolo all’aiuto a morire. Mentre l'Assemblea nazionale approva il controverso progetto, le scelte di Emmanuel Macron suscitano interrogativi su come il governo risponderà alle diverse aspettative della società. Esploriamo le implicazioni di questa legislazione e il delicato equilibrio tra diritti individuali e valori collettivi.

A furia di voler piacere a tutti, Emmanuel Macron finirà col non piacere più nemmeno a sé stesso. Martedì l’Assemblea nazionale ha approvato con 305 voti favorevoli e 199 contrari il controverso progetto di legge sull’« aiuto attivo a morire », anche detto «fine vita». In aula è passata anche, senza opposizione, una legge sulle cure palliative. Ma il passaggio cruciale — e politicamente velenoso — è l’introduzione del cosiddetto “diritto alla dolce morte”. Peccato che a sostenerlo con più convinzione, ora, sia proprio colui che per anni ha ondeggiato tra un “ni” e un “forse”. Dopotutto, non c’è da sorprendersi, Monsieur le président ha fatto dell’ambiguità il proprio marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Francia oltre l’eutanasia: nella legge sul fine vita c’è il reato di “ostacolo all’aiuto a morire”

