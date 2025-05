La Francia ha approvato un disegno di legge sul suicidio assistito

La Francia ha fatto un passo significativo verso la legalizzazione del suicidio assistito, approvando un disegno di legge che consente agli adulti affetti da malattie incurabili di accedere a farmaci letali. Questo provvedimento, approvato dall'Assemblea Nazionale, segna l'inizio di un lungo processo legislativo che mira a garantire ai pazienti la possibilitĂ di scegliere un dignitoso fine vita.

Ieri l’Assemblea Nazionale francese ha approvato un disegno di legge che consente agli adulti affetti da malattie incurabili di assumere farmaci letali, il primo passo di un lungo processo che potrebbe garantire ai pazienti l’assistenza medica necessaria per porre fine alla propria vita in determinate circostanze. Il disegno di legge ha ricevuto trecentocinque voti favorevoli e centonovantanove contrari, dopo che tutti i partiti in Parlamento hanno concesso ai propri legislatori una libera votazione sulla questione. Il disegno di legge passerĂ ora al Senato e si teme che il processo legislativo su un tema così delicato possa durare ancora diversi mesi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Francia ha approvato un disegno di legge sul suicidio assistito

Cosa riportano altre fonti

Voto storico | La Francia ha approvato un disegno di legge sul suicidio assistito; La Francia approva il disegno di legge sul suicidio assistito; Francia: il disegno di legge Duplomb divide politici, agricoltori e ambientalisti, proteste a Parigi; Francia, primo sì al suicidio assistito. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Francia approva il disegno di legge sul suicidio assistito - Il voto dell'Assemblea Nazionale con 305 deputati a favore e 199 contrari. Macron ha accolto con favore la riforma, che prima di entrare in vigore dovrà essere approvata dal Senato in autunno e tornar ... 🔗Scrive ilfoglio.it

Francia, approvato un disegno di legge contro la discriminazione in base ai capelli - La camera bassa del parlamento francese ha approvato un disegno di legge che ... disegno di legge affermano che le norme in vigore in Francia forniscono già una buona tutela alle persone ... 🔗Si legge su vanityfair.it

Francia, proteste degli agricoltori per il disegno di legge Duplomb: “Vogliamo vivere, non sopravvivere” - Il Parlamento francese ha rinviato il dibattito sul contestato disegno di legge agricolo promosso dalla destra. Sul tavolo meno vincoli, più pesticidi e una riforma della politica ambientale. La sinis ... 🔗msn.com scrive

Francia, diritto all'aborto in Costituzione: festeggiamenti a Parigi