La forza di Emma Marrone | un esempio di resilienza e prevenzione

Emma Marrone, icona della musica italiana, si fa portavoce di un messaggio di resilienza e prevenzione, raccontando la sua personale lotta contro il cancro alle ovaie. Con la sua testimonianza, la cantante mira a sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, offrendo un esempio di forza e determinazione. Scopri di più nel suo racconto su Donne Magazine.

La cantante condivide la sua esperienza per sensibilizzare le donne sulla prevenzione Emma Marrone racconta la sua battaglia contro il cancro alle ovaie su Donne Magazine... 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La forza di Emma Marrone: un esempio di resilienza e prevenzione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emma Marrone condivide la sua esperienza con il cancro: Non voglio essere definita dalla mia malattia; Emma Marrone e la sua esperienza con il tumore ovarico: un racconto di forza e resilienza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emma Marrone e la sua esperienza con il tumore ovarico: un racconto di forza e resilienza - Emma Marrone racconta la sua esperienza con il tumore ovarico durante l'evento "IEO con le donne" a Milano, sottolineando l'importanza della condivisione e del supporto per le pazienti oncologiche. 🔗Segnala ecodelcinema.com

Emma Marrone e il cancro all’ovaio: “Scoperto per caso perché non avevo sintomi, fate i controlli” - Emma Marrone racconta la sua lotta contro il cancro ovarico scoperto per caso a 25 anni: “Non avevo sintomi. Fate i controlli, possono salvarvi la vita”. 🔗Si legge su fanpage.it

Emma Marrone ricorda la lotta al tumore ovarico: «Mamma e papà sono crollati, a salvarmi è stata la rabbia» - «Mi ha torturato per 10 anni. Ogni volta che dovevo fare qualcosa di figo ritornava. Io non ero quel cancro, ma una ragazza giovane che voleva fare carriera, cantare, diventare famosa. E volevo vivere ... 🔗Riporta msn.com

Emma - INTERVALLO (Visual)