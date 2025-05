La forza dei sentimenti | il segreto della felicità? Mai darsi per scontati

Spesso diamo tutto per scontato, dimenticando di apprezzare i piccoli gesti e il valore delle cose che rendono la nostra vita significativa. Eppure, la vera felicità nasce proprio nel riconoscere e valorizzare i sentimenti e le emozioni che ci circondano.

Tendiamo a dare tutto per scontato. A non riconoscere il gesto, l’impegno, il senso, la presenza, il valore che sta in ogni cosa che facciamo. In ogni decisione che prendiamo. Abbiamo inserito il pilota automatico, tempo fa, e non lo leviamo più. Siamo arrivati ad accettare come “normale” ogni cosa, a percepire i troppi mali del mondo alla stregua di un fastidioso rumore di fondo. Ad archiviare come immagini da “scrollare” in fretta una realtà che ha superato ogni limite e previsione. Ascoltiamo poco e giudichiamo in fretta, e a furia di fare “da spettatori” abbiamo perso il senso della responsabilità, senza in realtà comprendere che tutto è figlio delle nostre scelte, delle nostre mancanze, delle nostre paure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it