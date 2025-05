la fondazione federico zini cambia nome resta la missione solidale

La Fondazione Federico Zini si rinnova con un nuovo nome, ma mantiene invariata la sua missione solidale. Nata nel 2016 dall'impegno di un ex calciatore volto al volontariato, l'iniziativa continua a rappresentare un simbolo di speranza e aiuto, portata avanti dai genitori di Zini dopo la tragedia che ha segnato le loro vite. Scopriamo come continuam a cercare di fare la differenza.

Nel 2018 Federico Zini, ex calciatore impegnato nel volontariato, uccise l’ex fidanzata Elisa Amato e si tolse la vita. I suoi genitori, devastati dal dolore, hanno scelto di portare avanti l’unico aspetto positivo lasciato dal figlio: una fondazione avviata da lui nel 2016, che contava giĂ 16.000 adesioni. Dopo l’opposizione della famiglia di Elisa e della Regione Toscana, la fondazione ha cambiato nome in Un abbraccio per un sorriso e oggi si occupa di bambini oncologici e tutela degli animali. Il Tar ha dato ragione alla famiglia Zini. “Chiediamo perdono ogni giorno - ha detto il padre Maurizio - ma vogliamo fare del bene, non nel suo nome, ma nel nome del suo progetto”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it