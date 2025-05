La fioritura di Castelluccio di Norcia | la magia dei Monti Sibillini

Nel cuore dei Monti Sibillini, Castelluccio di Norcia regala ogni anno un'esperienza magica: la fioritura del Piano Grande. Tra fine maggio e metà luglio, questo incantevole paesaggio si trasforma in un'opera d'arte vivente, con un'esplosione di colori che cattura visitatori da ogni parte del mondo. Scopri l'incanto di uno dei fenomeni naturali più affascinanti d'Italia.

Esiste un luogo in Italia dove ogni anno, tra fine maggio e metà luglio, la natura si trasforma in un immenso quadro impressionista. Il Piano Grande di Castelluccio di Norcia, situato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, diventa teatro di uno spettacolo cromatico senza eguali. La famosa fioritura non è solo un evento botanico, ma un’esperienza sensoriale totalizzante che cattura l’anima di chi vi si immerge. A circa 1.500 metri di altitudine, questo altopiano di origine tettonica si estende per oltre 15 chilometri quadrati, circondato da montagne che sembrano proteggere questo tesoro naturalistico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com