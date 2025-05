la festa viva il pionta sabato 31 maggio dalle ore 1530 alle 2030

Preparati a vivere una giornata di festa e comunità con "Viva il Pionta", in programma sabato 31 maggio, dalle 15:30 alle 20:30, presso il Centro Aggregazione Sociale "Colle del Pionta" e nelle aree circostanti. Organizzata dal Comitato Rinascita Pionta, questa manifestazione riunisce diverse associazioni aretine dedite alla valorizzazione di questa storica area, promettendo eventi, attività e momenti di convivialità per tutti.

