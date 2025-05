‘La Fagianata’ di Magrini | Pellizzari ha qualche caratteristica di Froome Tiberi più piazzato che vincente

L’ERRORE TATTICO DI CARAPAZ. Carapaz ieri si è staccato con Pellizzari nel finale, oggi si è fatto battere da Bardet allo sprint: non sono due buoni segnali. Carapaz si è mosso sul Mortirolo quando è partito Pellizzari, però l’azione dopo a valle poteva risparmiarsela. Dopo ha risposto bene all’attacco di Del Toro. Ma sono tutte energie un po’ buttate via. LA REAZIONE DI DEL TORO. Del Toro oggi non era in difficoltà, sul Mortirolo era dietro di proposito. Tatticamente è molto bravo. Ha aspettato e poi ha dato la rasoiata. A un certo punto all’inizio della tappa si era rotto il gruppo, Del Toro era indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Pellizzari ha qualche caratteristica di Froome, Tiberi più piazzato che vincente”

