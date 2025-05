La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Uni Fg è tra le migliori d' Italia

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia si distingue come la sesta migliore d'Italia e la prima del Centro-Sud, secondo il Censis. Fondata solo 25 anni fa, ha superato incertezze e diffidenze con passione e dedizione. Questo importante traguardo rappresenta un motivo di orgoglio e gioia per tutta la comunità accademica.

Secondo il Censis la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia è la sesta migliore d'Italia e la prima del Centro-Sud: "Tutto cominciò solo 25 anni fa, tra mille incertezze, paure e diffidenze seppur con tanto entusiasmo. Vedere questo risultato ci riempie il cuore di gioia e di...

